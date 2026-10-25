"Обошлось без лишних стычек": футболист Кисляк о победе над "Спартаком" Футболист Кисляк: "Спартак" – сложный соперник, но игра получилась хорошая

Москва25 окт Вести.Игра со "Спартаком" вышла очень тяжелой, но обошлось без лишних стычек и потасовок. Своими впечатлениями о матче, который прошел 25 октября на стадионе армейцев, высказался игрок ПФК ЦСКА Матвей Кисляк.

Встреча закончилась победой ЦСКА, что принесло команде три очка в турнирной таблице.

Не скажу, что все прямо идеально, потому что игра получилась очень тяжелой. Идеально, что мы победили, три очка – это самое главное. Соперник сложный. Сегодня получилась по-настоящему хорошая игра, наверное, без лишних где-то стычек, потасовок, как обычно бывает. Так что очень хорошая игра, мне было удовольствие принимать в ней участие. И самое главное, что мы победили заявил Кисляк

Также он оценил второй гол армейцев на 24-й минуте, который забил Тамерлан Мусаев.

Я думаю, очень важно. Он три матча не играл вообще, и сейчас вышел, забил. Думаю, он это заслужил 100% своей работой и своим характером, трудом, поэтому я очень рад был за него, когда увидел этот гол добавил спортсмен

Московское дерби между ЦСКА и "Спартаком" завершилось поражением красно-белых. Матч 12-го тура чемпионата России по футболу закончился со счетом 2:0.