РПЛ о задержке матча ЦСКА-"Спартак": не выдерживает даже ТВ-кабель

РПЛ объяснила задержку начала матча ЦСКА со "Спартаком" РПЛ о задержке матча ЦСКА-"Спартак": не выдерживает даже ТВ-кабель

Москва25 окт Вести.Российская премьер-лига (РПЛ) сообщила, что начало матча 12-го тура премьер-лиги между ЦСКА и "Спартаком" будет задержано. Начало матча запланировано было запланировано на 16 часов по московскому времени. Но игра началась на 15 минут позже.

Задержка была вызвана техническими причинами.

Напряжение настолько большое, что даже не выдерживает ТВ-кабель пояснили в пресс-службе РПЛ

Игра проходит в Москве на "ВЭБ-Арене". "Спартак" и ЦСКА являются соседями по турнирной таблице. Пока "Спартак " с 23 очками занимает четвертое место, а ЦСКА располагается на пятом с 22 очками.

На первой минуте матча армейцев вперед вывел 20-летний Кирилл Глебов, а на 20-й минуте успех ЦСКА закрепил Тамерлан Мусаев. Со счетом 2:0 в пользу хозяев команды ушли на перерыв.

Ранее московский "Локомотив" в Ростове-на-Дону проиграл "Ростову", пропустив два мяча, и попал в зону стыковых матчей РПЛ.