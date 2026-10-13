Игроки ФК "Акрон" поделились эмоциями после матча с "Локомотивом" Игроки ФК "Акрон" поделились эмоциями после победы над "Локомотивом"

Москва13 окт Вести.Победа в матче с футбольным клубом "Локомотив" станет толчком к следующей игре. Об этом ИС "Вести" рассказали игроки ФК "Акрон" Марат Бокоев и Хетаг Хосонов.

Бокоев отметил, что борьба велась на равных и была справедливой.

Эмоции только положительные, это будет толчком к следующей игре в чемпионате. Хорошее настроение, хороший позитивный момент у всех будет. Мне кажется, равная игра была достаточно, справедливая, ничейная игра. И хорошо, что мы забили после того, как пропустили. Поэтому сейчас нужно до 12 часов отдохнуть и уже готовиться к следующему матчу поделился футболист

По словам Хосонова, у "Акрона" было больше возможностей забить заветный гол.

Я думаю, все справедливо закончилось, и у нас было, наверное, больше возможностей забить, и мы заслужили, потому что мы команда. Мы это доказываем с каждой игрой, и, наверное, все заслуженно сказал он

Во вторник, 13 октября, "Акрон" обыграл "Локомотив" на выезде в матче Кубка России по пенальти со счетом 2:1. В следующем туре "Акрон" сыграет в гостях с "Ростовом" (28 октября), а "Локомотив" днем позже встретится с ЦСКА.