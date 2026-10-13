Игроки ФК "Акрон" объяснили, почему вышли в футболках с изображением Симоняна Игроки ФК "Акрон" объяснили важность акции в память о Никите Симоняне

Москва13 окт Вести.Бывший футболист московского "Спартака" и национальной команды СССР Никита Симонян – легенда для всего мира. Об этом в беседе с ИС "Вести" заявили игроки футбольного клуба "Акрон" Марат Бокоев и Хетаг Хосонов.

12 октября исполнилось 100 лет со дня рождения Симоняна. Экс‑футболист "Спартака" умер 23 ноября 2025 года. Матч "Локомотива" и "Акрона" стартовал с акции в память о великом нападающем. Спортсмены вышли на поле в футболках с изображением Симоняна.

Для русских точно это важно было. Для иностранцев – сейчас в любом случае мы объясним через переводчиков, кто это, какая легенда. И в любом случае, [Никита Симонян] – это легенда, и всем это важно сказал Бокоев

Футболист Хетаг Хосонов признался, что хочет сохранить футболку с изображением Симоняна себе на память.

Это огромная легенда не только для российского футбола, а, наверное, для всего мира. И, конечно, я, наверное, даже майку заберу себе, пусть будет у меня дома, потому что это легенда всего мира поделился он

Во вторник, 13 октября, "Акрон" обыграл "Локомотив" на выезде в матче Кубка России по пенальти со счетом 2:1. В следующем туре "Акрон" сыграет в гостях с "Ростовом" (28 октября), а "Локомотив" днем позже встретится с ЦСКА.