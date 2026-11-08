Голкипер Максименко не согласился со своим удалением в матче с "Акроном"

Максименко прокомментировал свое удаление в матче против "Акрона" Голкипер Максименко не согласился со своим удалением в матче с "Акроном"

Москва8 ноя Вести.Вратарь "Спартака" Александр Максименко коротко прокомментировал решение главного арбитра встречи с "Акроном" Рафаэля Шафеева об удалении голкипера. Об этом пишет "Российская газета".

Его не было ответил Максименко на вопрос журналистов: "Что скажете об удалении?"

На 82-й минуте встречи вратарь "Спартака" выбежал за пределы штрафной. В подкате Максименко сыграл против нападающего "Акрона" Артема Шуманского. За это голкипер получил красную карточку и был удален с поля уже во второй раз в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу московского "Спартака". Следующим противником красно-белых в чемпионате станет махачкалинское "Динамо".