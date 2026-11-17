Дегтяреву понравилась ретроформа сборной России по футболу на матче с Венесуэлой Дегтярев: ретроформа сборной РФ стильно отсылает к славному прошлому

Москва17 ноя Вести.Ретроформа российской сборной по футболу, которую подготовили специально для товарищеского матча с национальной командой Венесуэлы стильно отсылает к славному прошлому. Такую оценку в интервью ИС "Вести" дал министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

Российский футбольный союз, технический партнер сборной JOGEL и бренд одежды ОЛОВО разработали коллекцию к столетию со дня рождения футболиста Никиты Симоняна и 70-летию олимпийского золота Мельбурна. В нее вошли игровая форма национальной команды, экипировка для разминки, парадный комплект и одежда для болельщиков.

Мне очень понравилась ретроформа. Стильно отсылает к нашему славному прошлому сказал Дегтярев

Ретроформа выполнена в цветах сборной СССР. Красную футболку дополняют белые шорты и красные гетры с белой полосой. Для вратарей подготовили черную форму. На спине футболок крупно размещены номера без фамилий, как на советской форме.