Москва17 ноя Вести.Атмосфера на домашнем стадионе футбольного клуба "Краснодар" во время товарищеского матча сборных России и Венесуэлы потрясала. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

По его словам, ранее он посещал стадион "Ozon Арена" в Краснодаре только с инспекционными поездками.

Я здесь третий раз, и оба раза был не на играх, без болельщиков, и совершенно другая атмосфера, просто с инспекционной поездкой в гостях. Поэтому атмосфера потрясает. Молодцы, Российский футбольный союз, что географию расширяют. В России любят футбол во многих городах, и здесь аншлаг сказал Дегтярев

17 ноября сборная России по футболу провела заключительный товарищеский матч 2026 года с Венесуэлой и победила со счетом 2:0. Матч был посвящен 100-летию со дня рождения футболиста Никиты Симоняна и 70-летию победы сборной СССР на Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне.