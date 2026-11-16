Москва16 нояВести.В Краснодаре усилят работу общественного транспорта в день футбольного матча сборных России и Венесуэлы на стадионе "Ozon Арена". Об этом сообщает администрация Краснодара.
С 17:00 увеличат интенсивность выхода на линию автобусов по маршрутам №45, 46, 48, 51, 58, 78. На маршрут №46 выйдут автобусы большой вместимости, а на трамвайных маршрутах №1, 2, 3, 20 будет добавлено количество вагоновуточняется в сообщении
В администрации отметили, что ситуацию на подъездах к стадиону будут мониторить специалисты Центра организации дорожного движения и сотрудники ГИБДД.
Игра на стадионе "Ozon Арена" начнется 17 ноября, в 19:00.