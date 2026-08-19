В аэропорту Краснодара введены дополнительные ограничения Дополнительные временные ограничения введены в аэропорту Краснодара

Москва19 авг Вести.Дополнительные временные ограничения введены в аэропорту Краснодара, сообщает Росавиация. Информация опубликована в канале веждомства в мессенджере МАХ утром 19 августа.

Аэропорт Краснодар (Пашковский). Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в тексте

По данным ведомства, такие ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушного транспорта.

При этом в настоящее время аэропорт Краснодара принимает регулярные рейсы с 09.00 до 23.00.