Москва17 июлВести.В ночь на пятницу, 17 июля, в аэропорту Краснодара в целях безопасности ввели дополнительные временные ограничения на полеты, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.
В аэропорту Краснодара (Пашковский) введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовотмечается в сообщении, которое было опубликовано в 02.10 по московскому времени
В Росавиации пояснили, что данные меры необходимы для безопасности полетов.
Согласно действующему NOTAM, аэропорт Краснодара принимает регулярные рейсы с 9.00 до 23.00.