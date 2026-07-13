Росавиация: в аэропорту Краснодара ввели дополнительные ограничения на полеты

Аэропорт Краснодара снова приостановил свою работу Росавиация: в аэропорту Краснодара ввели дополнительные ограничения на полеты

Москва13 июл Вести.Вечером в понедельник, 13 июля, в аэропорту Краснодара для безопасности ввели дополнительные временные ограничения на полеты, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.

В аэропорту Краснодара (Пашковский) введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов отмечается в сообщении, которое было опубликовано в 23.08 по московскому времени

В Росавиации пояснили, что данные меры необходимы для безопасности полетов.

По действующему NOTAM, аэропорт Краснодара принимает регулярные рейсы с 9.00 до 23.00.