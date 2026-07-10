Росавиация: в аэропорту Краснодара введены дополнительные ограничения на полеты

Аэропорт Краснодара приостановили свою работу Росавиация: в аэропорту Краснодара введены дополнительные ограничения на полеты

Москва10 июл Вести.Утром в пятницу, 10 июля, в аэропорту Краснодара в целях безопасности ввели дополнительные ограничения на полеты, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.

В аэропорту Краснодара (Пашковский) введены дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов отмечается в сообщении, которое было опубликовано в 06.08 по московскому времени

В Росавиации пояснили, что данные меры необходимы для безопасности полетов.

Согласно действующему NOTAM, аэропорт Краснодар принимает регулярные рейсы с 9.00 до 23.00.