Росавиация: в аэропорту Краснодара введены дополнительные ограничения на полеты

В аэропорту Краснодара введены дополнительные ограничения Росавиация: в аэропорту Краснодара введены дополнительные ограничения на полеты

Москва25 апр Вести.В ночь на субботу, 25 апреля, дополнительные ограничения на полеты введены в аэропорту Краснодара, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.

В аэропорту Краснодара (Пашковский) введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов отмечается в сообщении, которое было опубликовано в 02.02 по московскому времени

В Росавиации пояснили, что данные меры необходимы для безопасности полетов.

По действующему NOTAM, аэропорт Краснодар принимает регулярные рейсы с 9.00 до 23.00.