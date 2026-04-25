Москва25 апрВести.В ночь на субботу, 25 апреля, дополнительные ограничения на полеты введены в аэропорту Краснодара, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.
В аэропорту Краснодара (Пашковский) введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовотмечается в сообщении, которое было опубликовано в 02.02 по московскому времени
В Росавиации пояснили, что данные меры необходимы для безопасности полетов.
По действующему NOTAM, аэропорт Краснодар принимает регулярные рейсы с 9.00 до 23.00.