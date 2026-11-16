Сборная РФ по футболу сыграет в ретроформе РФС: сборная России сыграет в ретроформе в честь 100-летия Симоняна

Москва16 ноя Вести.Сборная России по футболу сыграет в матче с Венесуэлой в специальной ретроформе, сообщает Российский футбольный союз. Форму изготовили специально в честь 100-летия легендарного нападающего Никиты Симоняна.

Сборная РФ выйдет на матч в красных футболках с длинными рукавами с белой надписью «Россия» на груди и номерами от 1 до 11 и без фамилий, как играли в сборной СССР 1950-1960-х годов. Вратари выйдут в черной ретроформе, в память о легендарном Льве Яшине.

Дизайн ретроформы пришлось согласовывать с ФИФА, да и то утвердить его удалось лишь со второго раза. По правилам на футболках не должно быть нанесений размером более 12 см и надпись "Россия" потребовалось "продавить". Позже ФИФА пошла навстречу, учитывая заслуги Никиты Симоняна, и согласовала форму.

Матч Россия-Венесуэла пройдет 17 ноября в Краснодаре.