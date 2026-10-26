Батраков, Сафонов и Захарян вызваны в сборную РФ по футболу на ноябрьские матчи

Пять легионеров вызваны в сборную России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой Батраков, Сафонов и Захарян вызваны в сборную РФ по футболу на ноябрьские матчи

Москва26 окт Вести.Выступающие за рубежом российские футболисты Алексей Батраков, Матвей Сафонов, Арсен Захарян, Алексей Миранчук и Александр Головин попали в расширенный список национальной сборной на ноябрьские матчи против команд Узбекистана и Венесуэлы, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

В рамках ноябрьского сбора российская команда под руководством Валерия Карпина 12 ноября сыграет с Узбекистаном в Ташкенте, а 17 ноября – с Венесуэлой в Краснодаре.

Всего в расширенный список сборной России вошли 36 футболистов:

вратари: Матвей Сафонов ("ПСЖ"), Станислав Агкацев ("Краснодар"), Александр Максименко ("Спартак"), Денис Адамов ("Зенит"), Антон Митрюшкин ("Локомотив"), Максим Бориско (ЦСКА);

защитники: Максим Осипенко ("Динамо"), Игорь Дмитриев, Руслан Литвинов (оба - "Спартак"), Кирилл Данилов, Данил Круговой (оба – ЦСКА), Евгений Морозов, Александр Сильянов (оба - "Локомотив"), Андрей Лангович, Виктор Мелёхин (оба – "Ростов"), Турпал-Али Ибишев ("Ахмат"), Мингиян Бевеев ("Балтика"), Илья Вахания ("Краснодар");

полузащитники: Арсен Захарян ("Реал Сосьедад"), Алексей Батраков ("Галатасарай"), Матвей Кисляк, Кирилл Глебов, Иван Обляков (все - ЦСКА), Данил Пруцев, Наиль Умяров (оба - "Спартак"), Данил Глебов ("Динамо", Москва), Артём Карпукас ("Зенит"), Алексей Миронов ("Ростов");

нападающие: Александр Головин ("Монако"), Алексей Миранчук ("Атланта Юнайтед"), Лечи Садулаев ("Ахмат"), Николай Комличенко, Сергей Пиняев (оба - "Локомотив"), Александр Соболев ("Зенит"), Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин (оба – "Динамо").

Российская команда с 2022 года не принимает участия в официальных матчах и проводит только товарищеские поединки.