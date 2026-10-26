Глушенков не попал в состав сборной России на ноябрьские товарищеские матчи

Карпин не включил лучшего бомбардира РПЛ в состав сборной России Глушенков не попал в состав сборной России на ноябрьские товарищеские матчи

Москва26 окт Вести.Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным объявил расширенный состав команды на ноябрьские товарищеские матчи, в список не попал полузащитник петербургского "Зенита" Максим Глушенков. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Причины непопадания Глушенкова в состав не указываются. Полузащитник в настоящее время возглавляет гонку бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ) нынешнего сезона, забив 10 мячей в 11 проведенных матчах.

Как сообщает портал "Чемпионат" со ссылкой на свои источники, футболист сам попросил Карпина не вызывать его в сборную.

Российская команда проведет 12 ноября выездной матч против сборной Узбекистана в Ташкенте, а 17 ноября встретится в Краснодаре с командой Венесуэлы. Всего в расширенный состав вошли 36 футболистов:

Вратари - Денис Адамов ("Зенит", Санкт-Петербург), Станислав Агкацев ("Краснодар"), Александр Максименко ("Спартак", Москва), Антон Митрюшкин ("Локомотив", Москва), Матвей Сафонов ("Пари Сен-Жермен", Франция), Максим Бориско (ЦСКА, Москва);

Защитники - Кирилл Данилов, Данил Круговой (оба – ЦСКА), Игорь Дмитриев, Руслан Литвинов (оба – "Спартак"), Андрей Лангович, Виктор Мелехин (оба – "Ростов", Ростов-на-Дону), Евгений Морозов, Александр Сильянов (оба – "Локомотив",), Мингиян Бевеев ("Балтика", Калининград), Илья Вахания ("Краснодар"), Турпал-Али Ибишев ("Ахмат", Грозный), Максим Осипенко ("Динамо" Москва);

Полузащитники - Кирилл Глебов, Матвей Кисляк, Иван Обляков (все – ЦСКА), Данил Пруцев, Наиль Умяров (оба – "Спартак"), Даниил Глебов ("Динамо"), Артем Карпукас ("Зенит"), Алексей Миронов ("Ростов"), Алексей Батраков ("Галатасарай", Турция), Арсен Захарян ("Реал Сосьедад", Испания);

Нападающие - Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин (оба – "Динамо"), Николай Комличенко, Сергей Пиняев (оба – "Локомотив"), Александр Соболев ("Зенит"), Лечи Садулаев ("Ахмат"), Александр Головин ("Монако"), Алексей Миранчук ("Атланта Юнайтед", США).