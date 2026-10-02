Москва2 октВести.Полузащитник "Монако" Александр Головин и нападающий "Краснодара" Дмитрий Воробьев покинули расположение российской сборной по футболу. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.
По его словам, на замену Воробьеву должен выйти 19-летний защитник ЦСКА Кирилл Данилов.
Воробьев уехал. Ждем Данилова, когда он сможет выйти на поле. Головин 100% не сыграет с Намибиейсказал Карпин журналистам
Главный тренер сборной РФ подчеркнул, что Головин мог бы сыграть какое-то время против команды Нигерии, однако так как матчи являются неофициальными, футболиста отправили в расположение клуба.
3 октября сборная России сыграет против команды Намибии в товарищеском матче в Екатеринбурге. Позже у сборной запланирован еще один товарищеский матч, а 6 октября в Нижнем Новгороде россияне примут сборную Нигерии.
29 сентября Головин оформил дубль в товарищеском матче сборной России против команды Ирана.