Головин и Воробьев покинули расположение российской сборной Футболисты Головин и Воробьев покинули расположение сборной России

Москва2 окт Вести.Полузащитник "Монако" Александр Головин и нападающий "Краснодара" Дмитрий Воробьев покинули расположение российской сборной по футболу. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

По его словам, на замену Воробьеву должен выйти 19-летний защитник ЦСКА Кирилл Данилов.

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Главный тренер сборной РФ подчеркнул, что Головин мог бы сыграть какое-то время против команды Нигерии, однако так как матчи являются неофициальными, футболиста отправили в расположение клуба.

3 октября сборная России сыграет против команды Намибии в товарищеском матче в Екатеринбурге. Позже у сборной запланирован еще один товарищеский матч, а 6 октября в Нижнем Новгороде россияне примут сборную Нигерии.

29 сентября Головин оформил дубль в товарищеском матче сборной России против команды Ирана.