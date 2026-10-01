Москва1 октВести.Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду может быть дисквалифицирован после того, как он покинул расположение сборной Португалии по футболу. Об этом пишет газета A Bola.
Роналду 30 сентября покинул расположение сборной перед матчем третьего тура группового этапа Лиги наций с национальной командой из Дании, который состоится 1 октября. Также он не вышел на поле в прошлом матче турнира с норвежцами. Причины своих действий футболист обещал раскрыть позднее.
Капитан национальной сборной Криштиану Роналду сталкивается с возможностью дисквалификации... в дополнение к финансовой санкции после отказа от этапа подготовки командыговорится в публикации
Согласно регламенту, за самовольное оставление расположения сборной игрока могут отстранить на срок от одного до шести месяцев. Штраф за такой поступок варьируется от 500 до 1 тыс. евро.
Ранее также сообщалось, что 41-летний футболист решил закончить карьеру в сборной Португалии.