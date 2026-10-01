A Bola: Роналду грозят штраф и дисквалификация за отъезд из сборной Португалии

Роналду могут дисквалифицировать за отъезд из сборной Португалии A Bola: Роналду грозят штраф и дисквалификация за отъезд из сборной Португалии

Москва1 окт Вести.Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду может быть дисквалифицирован после того, как он покинул расположение сборной Португалии по футболу. Об этом пишет газета A Bola.

Роналду 30 сентября покинул расположение сборной перед матчем третьего тура группового этапа Лиги наций с национальной командой из Дании, который состоится 1 октября. Также он не вышел на поле в прошлом матче турнира с норвежцами. Причины своих действий футболист обещал раскрыть позднее.

Капитан национальной сборной Криштиану Роналду сталкивается с возможностью дисквалификации... в дополнение к финансовой санкции после отказа от этапа подготовки команды говорится в публикации

Согласно регламенту, за самовольное оставление расположения сборной игрока могут отстранить на срок от одного до шести месяцев. Штраф за такой поступок варьируется от 500 до 1 тыс. евро.

Ранее также сообщалось, что 41-летний футболист решил закончить карьеру в сборной Португалии.