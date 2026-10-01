Москва1 окт Вести.Знаменитый 41-летний футболист Криштиану Роналду решил закончить карьеру в сборной Португалии, пишет португальская спортивная газета O Jogo.

Издание не уточняет, на чем основана ее информация, но подчеркивает, что это окончательное решение нападающего.

Ранее Роналду уехал из расположения национальной команды, по данным португальских СМИ, после небольшого конфликта с тренерским штабом.

Главный тренер решил не выпускать Роналду на поле в игре против Норвегии, и футболист остался недоволен этим. Для беседы с Роналду в Норвегию лично прилетал президент Португальской федерации футбола.