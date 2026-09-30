Москва30 сен Вести.Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду уехал из расположения национальной команды, пишет испанская спортивная газета Marca.

1 октября португальская сборная встретится с командой Дании в рамках третьего тура группового этапа Лиги наций.

По данным португальской прессы, между Роналду и тренерским штабом национальной сборной на днях произошел небольшой конфликт. Главный тренер решил не выпускать Роналду на поле в игре против Норвегии, и футболист остался недоволен этим. Для беседы с Роналду в Норвегию лично прилетел президент Португальской федерации футбола. Как писало издание, благодаря разговору удалось уладить разногласия.

Тот матч состоялся 27 сентября. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу Португалии. Роналду всю игру находился на скамейке запасных.