Президент FPF Проэнса прибыл в Норвегию для решения конфликта с Роналду

Президент Португальской федерации футбола прибыл в Норвегию для беседы с Роналду Президент FPF Проэнса прибыл в Норвегию для решения конфликта с Роналду

Москва30 сен Вести.Президент Португальской федерации футбола (FPF) Педру Проэнса прилетел в Норвегию специально для решения конфликта с нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду. Информацию об этом распространила газета A Bola.

Источник издания рассказал, что речь идет о конфликте между Роналду и тренерским штабом. В материале сказано, что главный тренер Жорж Жезуш решил не выпускать Роналду на поле в игре против Норвегии, и футболист остался недоволен этим.

Издание пишет, что Проэнса прилетел в Мальме, где базируется сборная, и провел совместный разговор с Роналду и Жезушем. По информации газеты, благодаря разговору удалось уладить разногласия.

Матч Лиги наций между сборной Португалии и командой Норвегии состоялся 27 сентября. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу Португалии. Роналду всю игру находился на скамейке запасных.

Ранее СМИ сообщили, что Криштиану Роналду покинет саудовский "Аль-Наср" зимой.