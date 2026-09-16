Москва16 сен Вести.Лучший бомбардир в истории в истории футбола португалец Криштиану Роналду покинет саудовский "Аль-Наср" грядущей зимой. Об этом сообщает Dailysports со ссылкой на журналиста Сауда Аль-Сарами.

Я верю, что Криштиану Роналду покинет "Аль-Наср" в начале января заявил журналист

Причины такого шага 41-летнего нападающего не уточняются. Роналду выступает за "Аль-Наср" с начала 2023 года, в 2025 году португалец подписал новый контракт с саудовским клубом, рассчитанный сроком до конца сезона-2026/27. По данным СМИ, по данному соглашению футболист должен заработать более полумиллиона евро.

Роналду является рекордсменом по числу забитых мячей за взрослую карьеру, согласно официальной статистике Международной федерации футбола (ФИФА). В настоящий момент на счету игрока 979 голов (833 за клубы и 146 за сборную). Нападающий ранее заявлял, что ставит перед собой цель достичь отметки в 1000 мячей за карьеру.