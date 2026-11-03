Карпин: шансы у Захаряна попасть в сборную высокие, но он опять получил травму

Карпин оценил шансы Захаряна попасть в состав сборной на матчи в ноябре Карпин: шансы у Захаряна попасть в сборную высокие, но он опять получил травму

Москва3 ноя Вести.Российский футболист, полузащитник испанского клуба "Реал Сосьедад" Арсен Захарян имел высокие шансы попасть в сборную России, пока не получил травму голеностопа. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил главный тренер сборной РФ Валерий Карпин.

Шансы были очень большие. Были, говорю, потому что перед последним матчем он опять получил травму голеностопа. И вот сейчас ждем информацию по его, и не только его, многих футболистов, по состоянию [здоровья] этих футболистов… смогут ли они принять участие или нет заявил Карпин

Ранее сообщалось, что Карпин определил расширенный состав из 36 игроков для подготовки к ноябрьским матчам. 17 ноября команда проведет матч с командой Венесуэлы в Краснодаре.