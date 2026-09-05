Футболисты "Нижнего Новгорода" не смогли вылететь на выездной матч с "Сочи" Игроки "Нижнего Новгорода" не вылетели на матч "Сочи" из-за задержек рейсов

Москва5 сен Вести.Футболисты "Нижнего Новгорода" не смогли отправиться на выездной матч против "Сочи" в рамках 10-го тура первенства Первой лиги России из-за массовых задержек рейсов в аэропорту черноморского города, игра может быть перенесена. Об этом сообщается в Telegram-канале нижегородского клуба.

Встреча должна пройти на стадионе "Фишт" (федеральная территория Сириус) в субботу, 5 сентября, и начаться в 17:00 мск.

В аэропорту Сочи из-за временных ограничений на прием и выпуск самолетов задерживается около 60 авиасообщений, в том числе и рейс с нашей командой. Парни должны были вылететь из Нижнего Новгорода еще вчера. В связи с этим, время матча 10-го тура "Сочи" - "Нижний Новгород" может быть изменено говорится в сообщении

Ранее 4 сентября оперативный штаб Краснодарского края сообщил о массированной атаке БПЛА на объекты гражданской инфраструктуры Сочи и Сириуса.