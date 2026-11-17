Дубль Миранчука принес России победу над Венесуэлой в последнем матче года Сборная России по футболу обыграла команду Венесуэлы со счетом 2:0

Москва17 ноя Вести.Сборная России по футболу одержала победу в матче с национальной командой Венесуэлы в товарищеском матче в Краснодаре.

Победу России принес полузащитник Алексей Миранчук, который дважды поразил ворота соперника на 59-й и 75-й минуте.

Результат матча будет учтен в обновленном рейтинге Международной федерации футбола.

Эта игра стала последней для сборной России в 2026 году. За прошедший год россияне одержали семь побед. Помимо Венесуэлы были обыграны команды Никарагуа (3:1), Буркина-Фасо (3:0), Тринидада и Тобаго (3:0), Ирана (2:0), Намибии (6:0) и Узбекистана (3:2). Также команда Валерия Карпина дважды сыграла вничью - с Мали (0:0) и Нигерией (3:3) - и потерпела лишь одно поражение от Египта (0:1).

Игрок сборной России по футболу Кирилл Глебов отметил, что сборная Узбекистана превзошла его ожидания, а также подчеркнул, что победить ее россияне смогли благодаря работе всей команды.