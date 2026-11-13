Футболист сборной России рассказал об эмоциях после матча с Узбекистаном

Футболист Глебов назвал победу над сборной Узбекистана общей командной заслугой Футболист сборной России рассказал об эмоциях после матча с Узбекистаном

Москва13 ноя Вести.Победу в товарищеском матче над Узбекистаном можно считать общей командной заслугой. Об этом ИС "Вести" рассказал игрок сборной России по футболу Кирилл Глебов.

По словам спортсмена, команда получила весьма яркие эмоции от матча.

Необычно, для меня тоже... У нас 2:0 отыгрывается не каждый день, поэтому хорошие эмоции… Раз забил [Николай] Комличенко и Леха [Миранчук], наверное, [они] решили исход. Но, наверное, все-таки пацаны, которые играли 90 минут, тоже принесли какой-то свой вклад, тоже работали, поэтому это общая командная победа отметил Глебов

В товарищеском матче в Ташкенте на стадионе "Пахтакор" сборная России обыграла команду Узбекистана со счетом 3:2.

Изначально российская сбоорная проигрывала хозяевам, но на 70-й минуте форвард Николай Комличенко оформил дубль, а через несколько минут Алексей Миранчук забил третий гол. Историческая победа России произошла всего за 10 минут в тяжелом матче.

Следующий матч сборная России проведет с командой Венесуэлы 17 ноября в Краснодаре.