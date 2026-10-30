Москва30 окт Вести.Юношеская сборная России крупно обыграла команду Боснии и Герцеговины в матче за 19-е место на чемпионате мира и фестивале ФИФА среди футболистов до 15 лет. Турнир проходит в Азербайджане.

Встреча состоялась в Говсане и завершилась победой российской команды со счетом 7:0. По два мяча забили Матвей Абдулхаликов, отличившийся на 13-й и 20-й минутах, Матвей Родионов, забивший на 17-й и 19-й минутах, и Александр Ольховский, который отправил мячи в ворота соперника на 32-й и 38-й минутах. Еще один гол на 25-й минуте забил Егор Горяинов.

Турнир завершится 31 октября. Игры проходят в формате "8 на 8" и состоят из двух таймов по 20 минут. Для сборной России это первый с 2022 года официальный турнир под эгидой ФИФА, на котором команда выступала с государственными флагом и гимном.