Москва26 октВести.Юношеская сборная России по футболу среди игроков не старше 15 лет (U15) завершила групповой этап чемпионата мира и фестиваля FIFA в Азербайджане на первом месте. В пяти матчах команда одержала пять побед, забив 44 мяча и пропустив лишь один.
В заключительной встрече группового этапа российские футболисты разгромили сборную Турции. По итогам выступления команда вышла в элитную сетку плей-офф турнира.
Всего в соревновании участвуют 189 сборных, распределенных по 32 группам. После завершения группового этапа команды разделяют на шесть уровней - от A до F. Участники продолжают борьбу даже после поражения в плей-офф, а победитель высшего уровня A становится чемпионом турнира.
Матчи проходят в формате 8 на 8 и состоят из двух таймов по 20 минут. Количество замен не ограничено, а правило офсайда применяется только в пределах 14 метров от ворот. Если встреча плей-офф завершается вничью, победитель определяется в серии пенальти.
Ранее сообщалось, что юношеская сборная России одержала крупную победу над сборной Судана в матче предварительного этапа Чемпионата мира по футболу FIFA U-15 World Cup среди игроков до 15 лет.