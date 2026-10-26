Сборная России U15 выиграла пять матчей и вышла в плей-офф ЧМ с первого места Юношеская сборная России по футболу U15 выиграла все матчи группового этапа ЧМ

Москва26 окт Вести.Юношеская сборная России по футболу среди игроков не старше 15 лет (U15) завершила групповой этап чемпионата мира и фестиваля FIFA в Азербайджане на первом месте. В пяти матчах команда одержала пять побед, забив 44 мяча и пропустив лишь один.

В заключительной встрече группового этапа российские футболисты разгромили сборную Турции. По итогам выступления команда вышла в элитную сетку плей-офф турнира.

Всего в соревновании участвуют 189 сборных, распределенных по 32 группам. После завершения группового этапа команды разделяют на шесть уровней - от A до F. Участники продолжают борьбу даже после поражения в плей-офф, а победитель высшего уровня A становится чемпионом турнира.

Матчи проходят в формате 8 на 8 и состоят из двух таймов по 20 минут. Количество замен не ограничено, а правило офсайда применяется только в пределах 14 метров от ворот. Если встреча плей-офф завершается вничью, победитель определяется в серии пенальти.

Ранее сообщалось, что юношеская сборная России одержала крупную победу над сборной Судана в матче предварительного этапа Чемпионата мира по футболу FIFA U-15 World Cup среди игроков до 15 лет.