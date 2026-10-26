Восемь безответных мячей: юниоры России разгромили Афганистан в Говсане Юниоры РФ выиграли "всухую" четвертый матч подряд на фестивале ФИФА

Москва26 окт Вести.Сборная России из футболистов не старше 15 лет разгромила команду Афганистана со счетом 8:0 в четвертом туре чемпионата мира и фестиваля Международной федерации футбола (ФИФА), доведя победную серию до четырех встреч. Игра состоялась в Олимпийском спортивном комплексе в поселке Говсан в Азербайджане.

Голы в этом матче забили Анатолий Цимин (6-я минута), Матвей Абдулхаликов (9), Илья Храбрый (13, 16, 22), Матвей Родионов (18, 19) и Егор Люсин (30).

Таким образом российская команда идет первой в турнирной таблице: четыре матча — четыре победы, причем все четыре встречи завершились без пропущенных мячей. Следующий соперник подопечных — сборная Турции, игра пройдет позднее в понедельник.

Турнир проходит в формате 8х8 на полях уменьшенного размера, команды проводят два тайма по 20 минут. На первом предварительном этапе все сборные распределены по группам, после чего в зависимости от занятых мест попадают в свою сетку плей-офф: победитель группы выступает в одном дивизионе с победителями других групп. Затем коллективы разбиваются на пары, где выигравший идет дальше, а проигравший встречается с уступившим в другой паре. Всего на турнире каждая сборная проведет по 10 матчей.

Российская команда впервые с 2022 года участвует в соревновании под эгидой ФИФА — она выходит на поле под флагом страны и под звуки национального гимна.