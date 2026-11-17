Газзаев высоко оценил стадион в Краснодаре перед матчем сборной РФ с Венесуэлой Газзаев: сборная РФ проведет матч с Венесуэлой на высоком уровне

Москва17 ноя Вести.Советский футболист Валерий Газзаев высоко оценил стадион ФК "Краснодар", на котором сегодня проходит товарищеский матч между сборными России и Венесуэлы. В интервью ИС "Вести" он заявил, что обе команды покажут хорошую игру. Товарищеский матч проходит в Краснодаре на "Ozon Арене".

Одно могу сказать, на этом стадионе плохо играть нельзя. Невозможно просто. Посмотрите, сколько зрителей! Какое великолепное поле! Это же просто счастье любого футболиста попасть вот в эту ауру, попасть на такой стадион сказал Газзаев

Сборная Венесуэлы по футболу, по его словам, достойный соперник.

Я думаю, все соперники на уровне национальных сборных достаточно неплохие. Там, по-моему, 43 или 44 позиция в FIFA. Поэтому в целом, так сказать, приехали за несколько тысяч километров. Попали, так сказать, наверное, в такое красивое место, поэтому будет тоже хорошая игра со стороны Венесуэлы. Я думаю, что наша команда, сборная России, заключительный матч в этом году проведет на высоком уровне добавил он

17 ноября сборная России по футболу проводит заключительный товарищеский матч 2026 года. Команда Валерия Карпина встречается с Венесуэлой впервые. Матч посвящен 100-летию со дня рождения Никиты Симоняна и 70-летию победы сборной СССР на Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне.

Сборная России прибыла в Краснодар после победы над Узбекистаном в Ташкенте со счетом 3:2.