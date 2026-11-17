Олег Романцев и Валерий Газзаев получили знаки заслуженных мастеров спорта Романцеву и Газзаеву присвоили звание заслуженных мастеров спорта

Москва17 ноя Вести.Бывшие главные тренеры сборной России по футболу Олег Романцев и Валерий Газзаев получили знаки "Заслуженный мастер спорта". Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) в своем Telegram-канале.

Церемония награждения состоялась перед товарищеским матчем сборных России и Венесуэлы, который проходит в Краснодаре.

Олегу Романцеву и Валерию Газзаеву присвоено звание заслуженных мастеров спорта говорится в публикации

Удостоверения и нагрудные знаки Олегу Романцеву и Валерию Газзаеву вручили глава министерства спорта России Михаил Дегтярев и генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.