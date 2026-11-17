Москва17 нояВести.Бывшие главные тренеры сборной России по футболу Олег Романцев и Валерий Газзаев получили знаки "Заслуженный мастер спорта". Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) в своем Telegram-канале.
Церемония награждения состоялась перед товарищеским матчем сборных России и Венесуэлы, который проходит в Краснодаре.
Олегу Романцеву и Валерию Газзаеву присвоено звание заслуженных мастеров спортаговорится в публикации
Удостоверения и нагрудные знаки Олегу Романцеву и Валерию Газзаеву вручили глава министерства спорта России Михаил Дегтярев и генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.