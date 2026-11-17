Москва17 ноя Вести.Знаки "Заслуженный мастер спорта России" (ЗМС) получат экс-футболисты Сергей Андреев и Сергей Никулин. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил министр спорта России Михаил Дегтярев.

Я с большой для себя … честью и удовольствием вручил ЗМС знаки и Олегу Романцеву, и Валерию Газзаеву (бывшие футболисты и тренеры сборной РФ - Прим.ред.), и еще вручу Сергею Андрееву и Сергею Никулину. Они живы-здоровы просто не смогли приехать, и будет восстановлена историческая справедливость. Потому что ... это было неправильно, что за бронзу на Олимпийских играх в Москве, да, может, ожидали большего, но за бронзу положено было по …. Единой союзной классификации спортивной заслуженных мастеров давать, а их не дали. Ну, пришлось восстановить справедливость. И мне понравилось, как встретили их трибуны наших ветеранов