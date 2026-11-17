Дегтярев: скандинавы и канадцы воюют не с РФ, а со всем мировым спортом

Скандинавы и канадцы воюют не с РФ, а со всем мировым спортом, заявил Дегтярев Дегтярев: скандинавы и канадцы воюют не с РФ, а со всем мировым спортом

Москва17 ноя Вести.Страны Скандинавии и примкнувшие к ним канадцы воюют не с Россией, а со всем мировым спортом. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил министр спорта России Михаил Дегтярев.

По его словам, действия скандинавов и канадцев в мировом спорте демонстрируют признаки дискриминации и двойных стандартов.

Потому что раньше … они нас дискриминировали через международные организации. И пытались нас … везде наказывать и выгонять через МОК (Международный олимпийский комитет - Прим.ред.), федерации, побеждали нас в Международном суде арбитражном. Последние два года мы изменили эту ситуацию … Они сразу маски сбросили. И теперь они ведут борьбу уже не с Россией, а с международным спортом и международными организациями, попирая все нормы права сказал Дегтярев

Также он назвал эту ситуацию уникальной.

То, что сейчас вот сделали финны, норвеги, канадцы, они юридически на правительственном уровне применили дискриминационные меры. То есть они сбросили маски, нанесли удар по международному спорту, не по России … И эта новая информация, она однозначно будет положена в основу вообще мер … Это однозначно изменило полностью расклад. Они стали врагами мирового спорта, а не России. Это, вообще говоря, что-то новенькое сказал министр спорта России

Ранее Михаил Дегтярев заявил, что знаки "Заслуженный мастер спорта России" (ЗМС) получат экс-футболисты Сергей Андреев и Сергей Никулин.