Москва17 ноя Вести.Полузащитник турецкого "Галатасарая" Алексей Батраков и вратарь французского ПСЖ Матвей Сафонов – посланники России. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил министр спорта России Михаил Дегтярев.

Они наши посланники, фронтмены. Батраков – умница. Вся Турция поет "Калинку-малинку", знаю точно. В Париже я сейчас бываю периодически в ЮНЕСКО на антидопинговых всех совещаниях. Могу сказать, там его знают. Любого француза спроси… Поэтому, конечно, важно, чтобы был обмен, чтобы уезжали, приезжали. Ну, это нормально. Международный спорт весь взаимодополняющий сказал министр спорта РФ

Ранее Михаил Дегтярев заявил, что страны Скандинавии и примкнувшие к ним канадцы воюют не с Россией, а со всем мировым спортом.