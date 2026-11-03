Москва3 ноя Вести.Российский полузащитник Алексей Батраков признан лучшим игроком по итогам мачта четвертого тура Лиги чемпионов между турецким "Галатасараем" и немецким "Штутгартом". Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Батраков, который выступает за "Галатасарай", стал первым в истории российским футболистом, удостоенным этой награды. Лучшего игрока матча Лиги чемпионов выбирают по итогам каждой игры с сезона 2021/2022 года.

Также 21-летний Батраков стал самым молодым игроком в истории "Галатасарая", которому удалось забить два мяча в одном матче Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Стамбуле на стадионе "РАМС Парк". Батраков всего за 15 минут оформил дубль и принес своей команде победу. Он открыл счет на 12-й минуте, а еще через три минуты забил второй гол в ворота соперника. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

По итогам встречи "Галатасарай" расположился на 14-й строчке турнирной таблицы общего этапа Лиги чемпионов, а "Штутгарт" занял восьмую позицию рейтинга.

Для Батракова это уже третий матч подряд, в котором он забивает голы. Ранее россиянин отличился в играх с испанской "Барселоной" и французским "Лиллем".