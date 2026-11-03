Батраков оформил дубль в первом тайме матча Лиги чемпионов против "Штутгарта"

Батраков забил "Штутгарту", отличившись в третьем матче Лиги чемпионов подряд Батраков оформил дубль в первом тайме матча Лиги чемпионов против "Штутгарта"

Москва3 ноя Вести.Российскому полузащитнику турецкого "Галатасарая" Алексею Батракову понадобилось всего 15 минут, чтобы оформить дубль в матче четвертого тура Лиги чемпионов против немецкого "Штутгарта".

Россиянин открыл счет на 12-й минуте. А еще через три минуты Батраков вновь огорчил вратаря гостей Фабиана Бредлова.

Встреча между "Галатасараем" и "Штутгартом" проходит в Стамбуле. В первом тайме хозяева поля ведут со счетом 2:0.

Российский футболист забил в третьей игре Лиги чемпионов подряд. Ранее Батраков отличился во встречах с испанской "Барселоной" (1:4) и французским "Лиллем" (4:2).