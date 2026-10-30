Батраков открыл счет голам за "Галатасарай" в чемпионате Турции по футболу Гол и передача Батракова помогли "Галатасараю" разгромить "Коньяспор"

Москва30 окт Вести.Российский полузащитник стамбульского "Галатасарая" Алексей Батраков забил свой дебютный мяч в чемпионате Турции, отличившись в матче 10-го тура местной Суперлиги против "Коньяспора".

Встреча прошла 30 октября на поле "Коньяспора" и завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. Батраков поразил ворота соперников на 49-й минуте, а до этого он отдал результативную передачу на Юнуса Акгюна (28). Также у "Галатасарая" отличились Виктор Осимхен (12) и Рафаэль Леау с пенальти (55).

На счету Батракова теперь три мяча и три результативные передачи за свой новый клуб. Ранее россиянин смог дважды отличиться в матчах Лиги чемпионов, в том числе он поразил ворота испанской "Барселоны".

Полузащитник 26 октября был включен в состав сборной России на ноябрьские товарищеские матчи.

"Галатасарай" одержал восьмую победу в 10 матчах Суперлиги и уверенно возглавляет таблицу чемпионата страны, набрав 25 очков.

Батраков перешел в "Галатасарай" из московского "Локомотива" в конце августа, подписав 5-летний контракт со стамбульским клубом. Сумма трансфера составила более 25 млн евро и стала рекордной продажей в истории "Локомотива".