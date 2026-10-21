Гол Батракова помог "Галатасараю" впервые за три года выиграть матч в ЛЧ

Батраков снова забил в Лиге чемпионов Гол Батракова помог "Галатасараю" впервые за три года выиграть матч в ЛЧ

Москва21 окт Вести.Полузащитник турецкого "Галатасарая" и игрок сборной России Алексей Батраков забил гол в гостевом матче против французского "Лилля". Футболист стал первым россиянином за почти шесть лет, отличившимся в двух матчах Лиги чемпионов подряд.

Матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов проходил на стадионе "Пьер Моруа". Россиянин вышел на поле в стартовом составе. Ворота "Лилля" Батраков поразил на 44-й минуте ударом головой.

Счет в матче открыл "Галатасарай" — уже на 2-й минуте отличился Юнус Акгюн. "Лилль" ответил точным ударом Сориба Диауна на 8-й минуте. Он же на 39-й минуте помог французскому клубу выйти вперед. Далее три безответных мяча забил "Галатасарай": после Батракова отличились Лукас Торрейра (на 52-й минуте) и Виктор Осхимен (на 61-й минуте).

Счет матча — 4:2 в пользу "Галатасарая".

После победы "Галатасарай" набрал 3 очка и занял 24 место в турнирной таблице. У "Лилля" очков нет (35-я строчка).

Батраков перешел из "Локомотива" в "Галатасарай" 20 августа. Стамбульский клуб заплатил за него 25 миллионов евро.

13 октября полузащитник забил свой первый гол за турецкий клуб. Встреча против "Барселоны" закончилась со счетом 1:4.