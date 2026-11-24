"Галатасарай" с Батраковым одержал третью победу подряд в Лиге чемпионов Батраков помог "Галатасараю" обыграть "Астон Виллу" в матче Лиги чемпионов

Москва24 ноя Вести.Турецкий "Галатасарай", в стартовом составе которого вышел футболист сборной России Алексей Батраков, переиграл на своем поле английскую "Астон Виллу" в матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов.

Встреча прошла 24 ноября в Стамбуле и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч забил на 77-й минуте Дениз Гюль. Батраков провел на поле 75 минут, после чего был заменен, вместо него на поле вышел Габриэл Сара. Россиянин получил желтую карточку на 53-й минуте.

"Галатасарай" одержал третью победу подряд в рамках Лиги чемпионов, набрал 9 очков и 13-е место в общей таблице турнира. "Астон Вилла", напротив, потерпела второе поражение подряд после серии из трех побед на старте.

Батраков прервал свою результативную серию в Лиге чемпионов, которая длилась три матча. В ее рамках россиянин забил четыре мяча.

В параллельном матче турнира норвежский "Буде-Глимт", за который выступает российский вратарь Никита Хайкин, переиграл дома австрийский ЛАСК со счетом 1:0. Единственный мяч в свои ворота в концовке срезал игрок гостей Мелайро Богарде (90+2).

Хайкин провел свой третий сухой матч в рамках общего этапа Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.