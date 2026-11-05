Батраков вошел в число претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Батракова номинировали на звание лучшего игрока недели в ЛЧ Батраков вошел в число претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Москва5 ноя Вести.Российский полузащитник турецкого "Галатасарая" Алексей Батраков претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Список номинантов опубликовала пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В матче четвертого тура общего этапа против немецкого "Штутгарта" россиянин забил два мяча и помог своей команде победить со счетом 2:0. По итогам встречи Батраков также стал лучшим игроком матча.

Вместе с ним на звание претендуют нападающий итальянского "Комо" Анастасиос Дувикас, оформивший хет-трик и отдавший голевую передачу в игре с французским "Лансом" (9:1), полузащитник ПСЖ Фабиан Руис, забивший два гола в ворота испанского "Вильярреала" (6:0), и датский хавбек австрийского ЛАСКа Каспер Йоргенсен, также отметившийся дублем в матче со словацким "Слованом" (4:0).

Победителя определят по итогам голосования на официальном сайте УЕФА. Матчи пятого тура общего этапа турнира пройдут 24 и 25 ноября.