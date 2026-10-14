Батраков получил лучшую оценку из игроков "Галатасарая" за матч с "Барселоной" Батраков признан лучшим футболистом "Галатасарая" в матче ЛЧ с "Барселоной"

Москва14 окт Вести.Российский полузащитник Алексей Батраков был признан лучшим футболистом турецкого "Галатасарая" в матче основного раунда Лиги чемпионов против испанской "Барселоны" по версии портала Sofascore.

Встреча прошла во вторник, 13 октября, в Стамбуле и завершилась победой гостей со счетом 4:1. Батраков вышел на матч в стартовом составе своей команды и стал автором единственного мяча "Галатасарая". Россиянина заменили на 58-й минуте.

За игру Батраков получил от Sofascore оценку в 7,4 балла. Он единственный в составе "Галатасарая", сумевший перевалить за 7 баллов. Лучшим игроком в составе обеих команд был признан форвард "Барсы" Ламин Ямаль, отметившийся в матче дублем.

Батраков выступает за "Галатасарай" с 20 августа, когда он перешел в турецкий клуб из московского "Локомотива". Сумма трансфера составила порядка 25 миллионов евро и стала рекордной продажей в истории "железнодорожников".