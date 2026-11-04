Футболист Батраков отличился двумя голами в победном матче против "Штутгарта"

Турецкий "Галатасарай" обыграл немецкий "Штутгарт" благодаря россиянину Футболист Батраков отличился двумя голами в победном матче против "Штутгарта"

Москва4 ноя Вести.Российский полузащитник турецкого клуба "Галатасарай" Алексей Батраков помог своей команде одержать победу над немецким "Штутгартом". Футболист забил два гола в самом начале встречи – на 12-й и 15-й минутах матча.

Встреча двух команд в Стамбуле завершилась со счетом 2:0.

Батраков забил уже в третьем матче Лиги чемпионов подряд. До этого россиянин отличился в играх против "Барселоны" (1:4) и "Лилля" (4:2).

В следующем туре, который состоится 24 ноября, "Галатасарай" примет команду из Англии - "Астон Виллу".

Ранее стало известно, что Батраков первым из россиян стал лучшим игроком матча Лиги чемпионов.