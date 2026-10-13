Батраков забил дебютный гол за "Галатасарай" в матче ЛЧ с "Барселоной" Батраков забил дебютный гол за "Галатасарай", поразив ворота "Барселоны"

Москва13 окт Вести.Российский полузащитник Алексей Батраков забил дебютный гол за турецкий "Галатасарай" в матче второго тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов (ЛЧ) против "Барселоны".

Игра проходит во вторник в Стамбуле​​​. Вышедший в стартовом составе Батраков открыл счет в матче.

20 августа Батраков перешел в "Галатасарай" из московского "Локомотива", подписав контракт на пять лет. Сумма трансфера составила порядка 25 миллионов евро. Этот матч стал для него вторым в ЛЧ и седьмым во всех турнирах за турецкий клуб.

Ранее Батраков отдал голевые передачи в матчах чемпионата Турции против "Коджаэлиспора" (1:0) и "Касымпаши" (3:1).

Батракову 21 год, он является воспитанником "Локомотива". За железнодорожников полузащитник провел 84 матча во всех турнирах, забил 34 гола и отдал 23 голевые передачи. Также в активе Батракова 12 матчей и 4 забитых мяча за сборную России.