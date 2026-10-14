Гол Батракова не спас "Галатасарай" от разгрома в матче ЛЧ с "Барселоной" "Барселона" разгромила "Галатасарай" в матче Лиги чемпионов с голом Батракова

Москва14 окт Вести.В Стамбуле завершился матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов между "Галатасараем" и "Барселоной". Матч закончился со счетом 4:1 в пользу гостей.

Первый гол в игре забил российский полузащитник турецкой команды Алексей Батраков. Далее забивали только футболисты каталонского клуба - Жоау Канселу, Фермин, Энтони Гордон и Карим Адейеми.

"Барселона" после двух туров набрала шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице Лиги чемпионов, "Галатасарай" не набрал ни одного очка и занимает 34-ю строчку.

Батраков перешел в "Галатасарай" из московского "Локомотива", подписав контракт на пять лет. Сумма трансфера составила порядка 25 миллионов евро. Этот матч стал для него вторым в ЛЧ и седьмым во всех турнирах за турецкий клуб.