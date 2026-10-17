"Галатасарай" обыграл "Генчлербирлиги" со счетом 1:0 в чемпионате Турции

"Галатасарай" обыграл "Генчлербирлиги" в чемпионате Турции "Галатасарай" обыграл "Генчлербирлиги" со счетом 1:0 в чемпионате Турции

Москва17 окт Вести."Галатасарай" со счетом 1:0 одержал победу над "Генчлербирлиги" в гостевом матче восьмого тура чемпионата Турции.

На 88-й минуте встречи, которая прошла в Анкаре, гол забил Дениз Гюль. Нападающий сборной Турции вышел на замену на 77-й минуте, сменив Рафаэля Леау. При этом португальский вингер вышел на поле на 61-й минуте.

Полузащитник "Галатасарая" россиянин Алексей Батраков провел на поле всю игру, однако не отметился результативными действиями.

"Галатасарай" набрал 19 очков и лидирует в турнирной таблице. В следующем туре команда примет "Фенербахче" 26 октября.

Ранее, 13 октября, Батраков забил дебютный гол за турецкий клуб в матче второго тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов (ЛЧ) против "Барселоны".

Россиянин 20 августа перешел в "Галатасарай" из московского "Локомотива", подписав контракт на пять лет. Сумма трансфера составила порядка 25 миллионов евро.