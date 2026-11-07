Батраков снова забил, "Галатасарай" опять победил Гол Батракова помог "Галатасараю" обыграть "Амед" в чемпионате Турции

Москва7 ноя Вести.Футболисты "Галатасарая" одержали домашнюю победу над "Амедом" в матче 11-го тура чемпионата Турции. Встреча, прошедшая в Стамбуле, завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев поля​​​.

В составе победителей голами отметились Рафаэл Леау (7-я минута), Алексей Батраков (59-я) и Барыш Йылмаз (80-я). У проигравших отличились Диа Саба (62-я), Гифт Орбан (65-я) и Йира Сор (90+2). Еще один мяч записали на вратаря "Амеда" Альбанаа Лафона, ставшего автором автогола (45-я).

Батраков вышел в стартовом составе, отыграв 83 минуты. Российский футболист отличился в третьей игре подряд. Ранее он забил в матче чемпионата Турции против "Коньяспора" (4:0), а также оформил дубль в Лиге чемпионов против немецкого "Штутгарта" (2:0).

"Галатасарай" возглавляет турнирную таблицу чемпионата страны, одержав пятую победу кряду. В его активе 28 очков. "Амед" с 23 баллами располагается на второй строчке.