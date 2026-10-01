Батраков стал первым россиянином с 2020 года, забившим в двух матчах ЛЧ подряд

Батраков – первый за шесть лет россиянин, забивший в двух матчах ЛЧ подряд Батраков стал первым россиянином с 2020 года, забившим в двух матчах ЛЧ подряд

Москва22 окт Вести.Полузащитник турецкого "Галатасарая" Алексей Батраков стал первым россиянином с 2020 года, который отличился забитыми голами в двух матчах Лиги чемпионов (ЛЧ) подряд.

Он поразил ворота французского "Лилля" (4:2) в третьем туре общего этапа, а во втором туре забил гол в ворота испанской "Барселоны" (1:4).

Последним российским футболистом с таким достижением был Антон Миранчук. В составе московского "Локомотива" он отличился в матчах с мюнхенской "Баварией" (1:2) и мадридским "Атлетико" (1:1).

Кроме того, Батраков стал первым россиянином за последние 16 лет, которому удалось забить в двух матчах ЛЧ подряд, выступая за иностранный клуб. Он повторил достижение Романа Павлюченко, игравшего за "Тоттенхэм".