Москва17 нояВести.Богатым людям в РФ нужно брать пример с российского предпринимателя Сергея Галицкого и строить спортивные клубы в своей стране, а не за границей. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил министр спорта России Михаил Дегтярев.
По словам Дегтярева, Галицкий – уникальный меценат, который болеет футболом.
И с него надо брать всем пример, нашим, я считаю, богатым людям, строить дома. А то … была мода покупать там, за бугром. И баскетбольные клубы, и футбольные, и хоккейные, каких только наши предприниматели клубов не покупали, это неправильная политика. Вот Сергей Николаевич Галицкий– пример именно такого русского патриота и бизнесмена, любящего малую Родинусказал министр спорта России
Ранее Михаил Дегтярев заявил, что действия Международной федерации хоккея, Федерации хоккея Канады и канадского правительства по недопуску сборной России на молодежный чемпионат мира должны получить жесткую оценку со стороны Международного олимпийского комитета.