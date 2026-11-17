Дегтярев посоветовал богатым людям в России брать пример с Галицкого Дегтярев: богатым людям в России нужно брать пример с Галицкого

Москва17 ноя Вести.Богатым людям в РФ нужно брать пример с российского предпринимателя Сергея Галицкого и строить спортивные клубы в своей стране, а не за границей. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил министр спорта России Михаил Дегтярев.

По словам Дегтярева, Галицкий – уникальный меценат, который болеет футболом.

И с него надо брать всем пример, нашим, я считаю, богатым людям, строить дома. А то … была мода покупать там, за бугром. И баскетбольные клубы, и футбольные, и хоккейные, каких только наши предприниматели клубов не покупали, это неправильная политика. Вот Сергей Николаевич Галицкий– пример именно такого русского патриота и бизнесмена, любящего малую Родину сказал министр спорта России

Ранее Михаил Дегтярев заявил, что действия Международной федерации хоккея, Федерации хоккея Канады и канадского правительства по недопуску сборной России на молодежный чемпионат мира должны получить жесткую оценку со стороны Международного олимпийского комитета.