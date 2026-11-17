Москва17 ноя Вести.ФИФА пошла навстречу и разрешила сделать ретроформу в честь нападающего и тренера Никиты Симоняна. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

По его словам, ФИФА запрещает менять форму в течение сезона и делает исключения лишь в крайних случаях.

Это действительно уникальный случай, когда ФИФА пошла нам навстречу. Мы в том числе обосновывали это столетием со дня рождения Никиты Павловича Симоняна, соответственно, приурочили этот матч, в том числе его памяти … На самом деле надпись, которая находится на … футболке, она больше, чем стандартная положенная надпись в настоящий момент по документам ФИФА, тем не менее пошли нам навстречу. ...заставили нанести номер на шорты, поскольку в то время номера на шортах отсутствовали … И фамилий игроков нет на футболках, то есть мы играем максимально приближенно к той форме, в которой играли игроки... Поэтому было непросто, но благодарны ФИФА за очень конструктивный подход. На самом деле все было с их стороны очень четко и качественно сделано сказал генеральный секретарь РФС

Ретроформа выполнена в цветах сборной СССР – красную футболку дополняют белые шорты и красные гетры с белой полосой. У вратарей – черная форма. На спине футболок крупно размещены номера без фамилий, как на советской форме.

Ранее министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что ретроформа российской сборной по футболу, которую подготовили специально для товарищеского матча с национальной командой Венесуэлы, стильно отсылает к славному прошлому.