Карпин: после скандала с "Динамо" клубам не всегда можно доверять

Карпин призвал не доверять футбольным клубам после скандала с "Динамо" Карпин: после скандала с "Динамо" клубам не всегда можно доверять

Москва16 ноя Вести.После истории с защитником Максимом Осипенко, который покинул расположение сборной РФ по футболу якобы из-за травмы, а потом сыграл за "Динамо", главный тренер национальной команды Валерий Карпин выступил с жестким заявлением на пресс-конференции.

Теперь вы понимаете, что клубам не всегда можно доверять. Это мягко сказано. Я это знал, знаю. Теперь знают все возмутился Карпин

По его словам, Осипенко приехал в сборную, а затем врачи решили, что он не готов играть.

Главный тренер рассказал, что из «Динамо» по поводу Осипенко пришло письмо с подписью гендиректора клуба, что игроку нужны плюс-минус 14 дней на восстановления. Однако, защитник сыграл за бело-голубых уже через пять дней.

По словам Карпина, такая ситуация складывается во многих клубах и теперь подход к игрокам изменится.

Мы теперь просто не будем верить на слово клубам. Все игроки, которые выступают в России, будут доезжать до сборной и проходить обследование заключил главный тренер сборной

Сборная России 17 ноября сыграет с Венесуэлой на "Ozon Арене" в Краснодаре.